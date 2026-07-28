Lừa 269 người, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng, bằng thủ đoạn “góp vốn xây nhà trọ”

Ngày 28-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm Ngô Sĩ Linh, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát, cùng hai đồng phạm trong vụ án lừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây nhà trọ, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng.