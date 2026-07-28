Lâm Đồng: 84 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Chiều 28-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đang điều trị 28 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Nam Ban Lâm Hà. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.