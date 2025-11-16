Khánh Hòa: Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Tối 16-11, ông Nguyễn Hoạt, Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, địa phương đã huy động 100% lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lớn.

Hỗ trợ người dân đi qua khu vực ngập lụt. Ảnh: CAM RANH

Từ sáng cùng ngày, trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh có mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng gồm hàng chục người đang túc trực, khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo, lập các chốt ở các trục đường, khu vực ngập tràn để cảnh báo người dân.

Nhiều điểm ngập sâu ở phường Bắc Cam Ranh do mưa lớn kéo dài. Ảnh: CAM RANH

Ban Chỉ huy Quân sự phường Bắc Cam Ranh cũng đã thành lập 3 tổ công tác cơ động, thường xuyên tuần tra và kiểm tra các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn.

Trong ngày 16-11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập sâu từ 200mm. Bên cạnh phường Bắc Cam Ranh, tại các phường: Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên mức rủi ro thiên tai cấp độ 1. Trong 6 giờ tới, lượng mưa tại phía Nam Khánh Hòa có thể đạt 50 – 100mm, có nơi vượt 150mm; phía Bắc Khánh Hòa dao động 40 – 70mm, một số điểm có thể trên 100mm.

Các vị trí được cảnh báo có nguy cơ sạt lở rất cao gồm: đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26; đèo Khánh Lê nối Nha Trang – Đà Lạt trên quốc lộ 27C; các sườn núi Chai Lay, Chai Ma Bai - Ninh Hòa; vách núi Hòn Giao - Khánh Vĩnh cùng khu vực sườn núi Khánh Sơn.

Sơ tán người dân Xóm Núi đến nơi an toàn Đến chiều 16-11, nhiều hộ dân sống dưới chân núi Hòn Rớ (còn gọi là Xóm Núi, phường Nam Nha Trang) đã được đưa đến nơi an toàn, đề phòng sạt lở trong lúc mưa lớn kéo dài. Lực lượng cũng đã khơi thông kênh rãnh thoát nước trên địa bàn để giảm nguy cơ ngập úng, sạt lở.

HIẾU GIANG