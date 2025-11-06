Khánh Hòa: Gõ cửa từng nhà gọi người dân đi sơ tán

Mưa lớn, nước chảy xiết từ núi Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đe dọa khu vực Xóm Núi, lực lượng đến từng nhà vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng vận động người dân Xóm Núi di chuyển đến nơi an toàn. Thực hiện: HIẾU GIANG

Người dân khu vực Xóm Núi, phường Nam Nha Trang gia cố nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

8 giờ sáng 6-11, trong cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi), chị Nguyễn Hoài Thương (khu dân cư Xóm Núi) vội vã thu dọn đồ đạc, mang theo nhu yếu phẩm để rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bảy năm trước, chồng chị Thương là một trong những người bị nước lũ cuốn trôi, và may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở kinh hoàng tại Xóm Núi. Thảm họa ấy khiến 11 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng chục ngôi nhà hư hỏng, sập hoàn toàn, trở thành ký ức ám ảnh người dân địa phương.

Chị Nguyễn Hoài Thương chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm để di chuyển đến nơi an toàn.

Mang theo ít rau quả, mì gói, thịt heo và bánh mì, vợ chồng chị Thương cùng đứa con gần 12 tháng tuổi đến tá túc nhà người thân ở nơi an toàn. Đêm qua, bốn người khác trong gia đình cũng đã sơ tán theo vận động của chính quyền.

Bà Ngô Thị Tý được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn

Cách đó khoảng 300m, bà Ngô Thị Tý (80 tuổi) được lực lượng chức năng dìu xuống Nhà văn hóa liên tổ Thành Phát - Thành Đạt, nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nam Nha Trang).

Những hộ dân Xóm Núi sống trong ngôi nhà lưng tựa đồi núi với nỗi lo sạt lở

Bà là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng do mưa bão; nhà nhiều lần tốc mái, từng bị đất đá làm sập tường, nhưng may mắn đều kịp sơ tán. “Tôi già yếu, neo đơn, nhưng được cán bộ quan tâm, chăm sóc. Xuống đây ở cũng có hàng xóm láng giềng, được ngủ yên, không còn lo sạt lở nữa”, bà Ngô Thị Tý nói.

Lực lượng vận động người dân khu vực Xóm Núi sơ tán, sáng 6-11

Tham gia tổ công tác, Thượng úy Chu Đức Tài, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Hòn Rớ cho hay, lực lượng các đơn vị đang phối hợp tuyên truyền các hộ gia đình khu vực Xóm Núi về nguy cơ sạt lở, tình hình mưa bão; vận động bà con di chuyển đến khu vực đảm bảo an toàn trong quá trình tránh trú bão. Theo kế hoạch, mọi công tác di dời đảm bảo an toàn sẽ hoàn thành trong sáng 6-11.

Lực lượng vận động người dân khu vực Xóm Núi sơ tán, sáng 6-11

Từ chiều tối 5-11, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Một số cụ già và trẻ em được đưa đến Trạm Biên phòng Hòn Rớ, trường học, nhà văn hóa trên địa bàn.

Một căn nhà bỏ hoang, hư hỏng sau vụ sạt lở năm 2018. Theo hàng xóm, chủ nhà sau đó đã chuyển vào miền Nam sống với người thân

Đến 10 giờ sáng 6-11, phường đã di dời hơn 200 hộ dân (khoảng 700 người) ở Xóm Núi và Xóm Mũi đến nơi an toàn.

Người dân Xóm Núi tạm trú tại nhà văn hóa chờ bão tan

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, cho biết công tác cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ sơ tán đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm không để người dân thiếu thốn trong thời gian tránh bão. Khu vực Xóm Núi và Xóm Mũi là hai cụm dân cư đông đúc, địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao của phường. Địa phương đang tiếp tục thống kê số hộ di dời và bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, sẵn sàng hỗ trợ khi thời tiết diễn biến xấu.

Người dân khu vực Xóm Núi gia cố nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

Hiện người dân đang sống trong các căn nhà tạm, lợp mái tôn, nằm ở độ dốc cao, hệ thống dây điện chằng chịt

Nhiều người lo lắng mưa lũ có thể khiến bờ taluy sạt lở bất cứ lúc nào

Khu vực Xóm Núi, phường Nam Nha Trang nhìn từ trên cao

Hải đoàn 32 tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân ứng phó bão số 13 Ngày 6-11, tại tỉnh Khánh Hòa, Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Ninh Hòa, Trạm Biên phòng Ninh Hải và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân ứng phó với bão số 13. Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão; hướng dẫn 30 chủ lồng bè và 50 chủ tàu, thuyền trên địa bàn chủ động di chuyển đến nơi tránh, trú an toàn; đồng thời nhắc nhở ngư dân thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi neo đậu, không ra khơi trong thời điểm bão đổ bộ. Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại Hải đoàn 32 Hải đoàn 32 cũng lập hai đoàn kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai biện pháp phòng, chống bão, xoay quanh các nhiệm vụ trọng yếu. Đó là tổ chức di chuyển lực lượng, cơ sở vật chất và phương tiện tàu, xuồng đến vị trí an toàn; cắt tỉa cây xanh, gia cố, chằng buộc phòng chống tốc mái, lún sụt, sập, ngập, hư hại công trình doanh trại; bảo đảm an toàn cho người và vũ khí, trang bị kỹ thuật… Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn các chủ lồng bè trên địa bàn chủ động di chuyển đến nơi tránh, trú an toàn Các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực kêu gọi, hướng dẫn ngư dân khẩn trương đưa tàu, thuyền, lồng bè vào nơi trú ẩn an toàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão số 13 gây ra.

HIẾU GIANG - MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH