Khen thưởng 4 tập thể phá vụ án cô gái bị sát hại giấu xác trong vali

Ngày 27-5, tại trụ sở Công an huyện Cần Giờ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã trao khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá nhanh vụ án giết người giấu xác trong vali rồi phi tang trên núi Nhỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Trung tướng Lê Hồng Nam ghi nhận, biểu dương các đơn vị gồm: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06), Công an TPHCM; Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Bình Khánh (Công an huyện Cần Giờ) trong điều tra, phá án.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, Công an huyện Cần Giờ đã kịp thời, trách nhiệm, chỉ đạo truy xét, nhanh chóng phối hợp với Phòng PA06, Công an TPHCM và Phòng PC02, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để phá án sau khi tiếp nhận tin báo.

Đồng thời, Trung tướng Lê Hồng Nam cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trực tiếp là Phòng PC02, Công an tỉnh đã có sự phối hợp rất kịp thời, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương; trong vòng chưa đến 24 giờ, với lượng thông tin ban đầu khá ít, nhưng đã hết sức trách nhiệm và có sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị của Công an TPHCM, qua đó nhanh chóng bắt được hung thủ.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng với tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá nhanh vụ án giết người giấu xác trong vali rồi phi tang trên núi Nhỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trước đó, tối 18-5, Võ Thành Long (sinh năm 2004) và Vũ Thành Huy (sinh năm 1999, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng với chị H.T.M.T. (sinh năm 2003, trú xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TPHCM) đến thuê 2 phòng của một khách sạn trên đường Phan Huy Chú (phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Huy tại công an

Tại đây, Long dùng tay bóp cổ, lấy gối đè lên mặt làm chị T. chết. Sau đó Long lấy của nạn nhân một nhẫn, một dây chuyền, một đôi bông tai và một điện thoại hiệu iPhone 12 Promax.

Long tại công an

Tiếp đó, Long nhắn cho Huy biết và cùng nhau bàn bạc cách phi tang. Sáng 19-5, Long đi mua một cái vali sau đó cùng Huy cho thi thể nạn nhân vào vali rồi khiêng lên xe đạp điện đưa lên núi Nhỏ (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phi tang.

Đến ngày 22-5, việc chị T. mất tích mấy ngày liền được thông báo đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chưa tới 24 giờ, công an đã bắt giữ được 2 nghi phạm và tìm thấy chiếc vali chứa thi thể nạn nhân trên núi Nhỏ.

Hiện trường nơi chiếc vali chứa thi thể nạn nhân được 2 nghi phạm bỏ trên núi Nhỏ (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đến nay, Công an đã khởi tố, bắt giam Long về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; Huy về tội “Che giấu tội phạm”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

CHÍ THẠCH