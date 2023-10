Nêu một số ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024; đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong báo cáo gửi đến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Xã hội cho biết, cả nước có khoảng 38 triệu người lao động chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật.

Theo cơ quan của Quốc hội, tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức trong nền kinh tế vẫn khá cao. Hiện có 33 triệu lao động có việc làm phi chính thức, chiếm 64,6% trong tổng số việc làm của nền kinh tế. Số lao động này hầu hết trình độ chuyên môn thấp, làm các công việc thiếu bền vững, bấp bênh, ít được bảo vệ bởi pháp luật lao động vì không ký kết hợp đồng lao động, do đó, hầu như không được hưởng các chế độ an sinh, phúc lợi xã hội và các điều kiện lao động an toàn như lao động chính thức.

Riêng năm 2023, số người lao động đang làm việc có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động phát triển chưa bền vững khi số lao động có việc làm phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn và tăng lên ở hầu hết các vùng kinh tế - xã hội, đặc biệt ở hai vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ. Người lao động vẫn tiếp tục bị mất việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập, nhất là trong các ngành như chế biến, chế tạo, dệt may, da giày...

Đáng lưu ý, chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2023 chỉ dự kiến thực hiện đạt được 27-27,5%, xấp xỉ đạt kế hoạch được giao (27,5%) của năm 2023. Tính chung 9 tháng năm 2023, lực lượng lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ước tính là 14 triệu người, chiếm 26,8%, tăng gần 500.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính ra, còn khoảng 38 triệu người chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Đây là vấn đề cấp bách cần có chính sách hiệu quả trong thời gian tới.