Khởi công dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1

Ngày 26-7, tại xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phát biểu tại lễ khởi công

Tại lễ khởi công, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thông tin, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh là một phần của hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, cùng với tuyến Cao lãnh - Lộ Tẻ và tuyến Lộ Tẻ - Rạch sỏi (đang được nâng cấp lên quy mô cao tốc) sẽ kết nối xuyên suốt từ TPHCM qua Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang, rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời giảm tải áp lực cho đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 1, Quốc lộ 30, Quốc lộ 80 và các tuyến lân cận.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tuyến đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là tuyến đường quan trọng trong mạng lưới giao thông của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả khu vực.

Đồng thời, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông” và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 đến năm 2025 phải hoàn thành 3.000km cao tốc và đến năm 2030 hoàn thành 5.000km đường cao tốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các sở, ngành tỉnh liên quan và các địa phương có dự án đi qua cùng toàn thể bà con nhân dân trong vùng dự án tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với chủ đầu tư và nhà thầu thi công; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án cùng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công triển khai thực hiện công trình đảm bảo an toàn lao động, chất lượng, đúng tiến độ, đưa dự án vào vận hành hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu chỉ đạo

Cũng tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án trong quý 3-2025. Đồng thời, hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu, bãi đổ thải cho dự án; đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức giao thông thuận tiện, an toàn cho nhân dân trong quá trình triển khai dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tổ chức điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật; các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thi công công trình phải đảm bảo tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, huy động hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm để thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo nhân dân.

Nghi thức khởi công

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, có chiều dài 26,6 km, giai đoạn 1 được đầu tư phân kỳ quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 6.128 tỷ đồng, sử dụng 188 triệu USD vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Thời gian thực hiện 3 năm (2025 - 2028). Điểm đầu dự án kết nối với tuyến Quốc lộ N2 thuộc xã Đốc Bình Kiều, điểm cuối kết nối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh), thuộc phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận - Bộ xây dựng làm chủ đầu tư.

NGỌC PHÚC