Khởi công xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô và đường cao tốc Cao Lãnh – An Hữu

Tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại điểm giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với đường gom Đại lộ Thăng Long (ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức).

Cùng lúc tại Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự lễ khởi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (giai đoạn 1).

Từ điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (giai đoạn 1).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Chính phủ. Thực tiễn đã chứng minh, hạ tầng chiến lược phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhất là nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, khu vui chơi, giải trí, văn hóa, y tế, giáo dục… được hình thành và quỹ đất được khai thác hiệu quả.

Theo Thủ tướng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, chúng ta đạt được một số dấu mốc quan trọng về phát triển đường cao tốc, trong đó đã khánh thành và đưa vào khai thác thêm 566km đường cao tốc, nâng tổng số đường cao tốc của cả nước lên 1.729km. Từ đầu năm 2023 tới nay, tại một số địa phương đã khởi công các dự án đường cao tốc, có tổng chiều dài 1.406km. “Nếu chúng ta quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thì cơ bản chúng ta có thể phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả nước có trên 3.000km đường cao tốc vào năm 2025”, Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định việc đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng sẽ phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề tồn tại của Thủ đô, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại.

Đối với dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu sẽ hình thành trục ngang và từng bước hình thành mạng lưới đường cao tốc Vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các trục dọc cao tốc, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của Vùng đồng bằng sông Cửu Long; tạo không gian phát triển vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Tháp… và các bộ, ngành chức năng đã nỗ lực giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để dự án được khởi công.

Thủ tướng cũng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm bà con nhân dân Hà Nội và các tỉnh thành nơi có dự án đi qua đã sẵn sàng nhường đất, dời nhà và nơi sinh kế của mình, canh tác của mình để triển khai dự án. “Đây là kết quả rất đáng ghi nhận của cuộc sát hạch về ý chí, niềm tin và việc huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác giải phóng mặt bằng là khâu trọng điểm. Đây cũng là cột mốc rất đáng trân trọng và là bài học kinh nghiệm rất quý để chúng ta triển khai tiếp các dự án khác”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh và chỉ rõ kết quả khởi công hôm nay mới chỉ là bước đầu, công việc sắp tới còn rất lớn và nhiều thách thức.

Để các công trình được hoàn thành đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng và đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng cùng với các tỉnh, thành phố được giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu ban quản lý dự án tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời phải huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công một cách nhanh nhất có thể; tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực và đội vốn bất hợp lý. Các cấp ủy đảng, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật bảo đảm bàn giao 100% diện tích mặt bằng trong quý 3. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có nơi ở mới, có công việc mới, sinh kế mới ít nhất bằng và tốt hơn nơi cũ. Đối với nhân dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án tiếp tục ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị thi công thực hiện dự án hiệu quả, an toàn, kịp thời và chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật. Đối với các nhà tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tăng cường nâng cao trách nhiệm của mình, thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ; không vì lợi ích cá nhân, không hạ thấp tiêu chuẩn, hạ thấp giám sát, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.