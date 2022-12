Khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Chiều 24-12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần (ACV) tổ chức Lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị và TPHCM.

Theo thiết kế, Nhà ga hành khách T3 có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Dự án có tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng, gồm 3 hạng mục chính: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga.

Trong đó, hạng mục nhà ga hành khách có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m². Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành 2 công trình đi và đến riêng biệt, có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bag drop tự động và 42 kiosk check in, 27 cửa ra máy bay, có 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Đặc biệt, Nhà ga hành khách T3 được thiết kế 8 cửa kiểm soát an ninh và 1 khu riêng biệt phục vụ khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.

Hạng mục nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không là tổ hợp gồm 2 tầng hầm, 4 tầng nổi và khối nhà để xe máy 3 tầng nổi được kết nối với nhau bằng hành lang cầu, tổng diện tích sàn là 130.000 m². Hệ thống đường tầng trên cao ở 2 cao trình nhà ga gồm: tầng 2 có quy mô từ 2-3 làn xe, chiều rộng mỗi làn 3,5m; tầng 3 có quy mô từ 2-5 làn xe, chiều rộng mỗi làn 3,5m.

Nhà ga hành khách T3 khai thác được tất cả các loại máy bay Code C và Code E, được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông kết nối, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển kinh tế bền vững. Phát triển kết cấu hạ tầng hàng không góp phần đồng bộ, đa dạng hóa giao thông, thúc đẩy phát triển hàng hóa trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, Bộ GTVT cùng với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với UBND TPHCM, bộ, ngành, chủ đầu tư thực hiện quyết liệt để dự án đảm bảo đúng tiến độ, thậm chí vượt tiến độ, không đội vốn bất hợp lý, đảm bảo chất lượng.

Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục tháo gỡ trong công tác giải phóng mặt bằng đợt 2 để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời, sớm bàn giao đất để xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hoà.

ACV chủ động phối hợp với UBND TPHCM trong quá trình thực hiện và giám sát, kiểm tra đảm bảo chất lượng, tránh lãng phí, tham nhũng.