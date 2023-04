Khơi dậy tinh thần năng động sáng tạo từ chính quyền cơ sở

Ngày 27-4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND TPHCM và các Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2023 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố; các Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện; Chủ tịch UBND 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn đánh giá cao nỗ lực của UBND các xã, phường, thị trấn và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, chính quyền cơ sở chính là tuyến đầu trong việc triển khai các chủ trương, nhiệm vụ phát triển của TPHCM. Đây cũng là nơi sâu sát, lắng nghe đầu tiên các ý kiến của người dân, xử lý sớm những phát sinh từ cơ sở, làm tiền đề cho sự phát triển ổn định của thành phố.

Với vai trò quan trọng đó, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị UBND các phường, xã, thị trấn tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra và thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, trong quý 1-2023, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có kết quả thấp. Dự kiến quý 2, thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đến quý 3 tình hình có thể mới khởi sắc hơn.

Tuy nhiên, đồng chí đề nghị chính quyền cơ sở không hoang mang, nhụt chí mà phải quyết liệt nắm bắt các cơ hội, đưa các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện hoạt động công vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhấn mạnh đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết, thời gian qua, thị trường lao động gặp khó khăn, công nhân ngừng việc, mất việc. Do đó, chính quyền cơ sở cần triển khai kịp thời công tác an sinh xã hội để hỗ trợ người lao động. Song song với đó cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nắm chắc các vấn đề phát sinh để xử lý, tham mưu xử lý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, thị trấn rà soát lại quy chế hoạt động của đơn vị, từng cán bộ, công chức. Người đứng đầu chính quyền cơ sở phải giám sát, đôn đốc đội ngũ thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nâng cao hiệu quả công vụ. Thời gian tới, các địa phương sẽ sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu các cấp. Do đó, UBND các phường, xã, thị trấn chủ động rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh thực hiện các nhóm nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh việc chính quyền cơ sở cần phát động thi đua chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Mỗi phường, xã, thị trấn cố gắng mỗi nơi có một công trình, sáng kiến để chào mừng. Như vậy, toàn TPHCM sẽ có hàng trăm công trình ở các cấp khác nhau, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Trước ý kiến nhiều cán bộ, công chức còn có sự e dè, ngại sai khi thực thi công vụ, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã có kế hoạch thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương, khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng chí đề nghị cán bộ cấp cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ nếu có vướng mắc về cơ chế, pháp luật thì có đề án trình cấp trên phê duyệt thực hiện.

Thông tin thêm, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, UBND TPHCM có kế hoạch thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại khu vực công. Đồng chí đề nghị cán bộ cấp cơ sở nghiên cứu thực hiện, làm sao khơi dậy tinh thần năng động, dám nghĩ dám làm, thúc đẩy các sáng kiến từ cơ sở.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn tiếp tục nắm chắc địa bàn, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, có cơ chế lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân để sớm giải quyết kiến nghị.

Ngoài ra, thời gian tới, TPHCM sẽ triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố. Sở Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng đề án dựa trên 5 thành phần gồm: tuyển mới biên chế, tuyển mới chức danh; đào tạo cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn; mạnh dạn bố trí cán bộ có sáng kiến, cách làm hiệu quả; chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ; thu nhập tăng thêm.

Tại hội nghị, 48 cá nhân là Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2022.