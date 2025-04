Khởi tố 2 anh em hành hung phó trạm trưởng trạm y tế ở Gia Lai

Liên quan đến vụ Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp bị hành hung, cơ quan công an đã khởi tố 2 anh em về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Ngày 25-4, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lệ (sinh năm 1975) và Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984, em trai Lệ, cùng trú tại thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11-2024, Lệ và Lê đến làm thợ xây tại xã Kon Thụp và ở tại nhà văn hóa xã.

Chiều 11-2-2025, trong lúc say rượu, Lệ bị ngã cầu thang, bị chấn thương vùng đầu, được Lê và con trai đưa đến Trạm Y tế xã Kon Thụp sơ cứu. Tại đây, Lệ được lãnh đạo Trạm Y tế xã tiếp nhận sơ cứu nhưng không khâu vết thương.

Hình ảnh bà T. bị vây đánh

Lúc này, Lê đề nghị khâu vết thương thì bà T. (sinh năm 1972, xã Kon Thụp, là Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp) nói: "muốn khâu thì ra huyện Mang Yang mà khâu". Từ đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Lê và Lệ dùng tay chân đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, ngực của bà T., còn bà T. dùng dép đánh lại. Bà T. bị chấn thương vùng đầu, mặt, sang chấn ngực, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Quân y 211.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chồng bà T. là ông Q. (sinh năm 1972) xô xát với Lê và Lệ khiến cả 3 bị thương.

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, trên mạng lan truyền clip bà T. bị nhóm đàn ông vây đánh ngay trong Trạm Y tế xã Kon Thụp. Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm.

HỮU PHÚC