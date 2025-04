Khởi tố 2 đối tượng cố ý gây thương tích

Ngày 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bùi Hữu Vinh (sinh năm 2008, ngụ phường Long Thuận, TP Gò Công) và Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 2009, ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TRỌNG TÍN

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, giữa Vinh và Phạm Huỳnh Tấn Phát (sinh năm 2007, ngụ thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây) có xảy ra mâu thuẫn.

Tối 3-4, Phát cùng nhóm bạn đến TP Gò Công uống cà phê về thì bị nhóm của Vinh tấn công, truy đuổi. Vụ việc khiến 4 người trong nhóm của Phát ngã xe, bị thương tích. Trong đó, Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa (sinh năm 2008, ngụ xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây) bị thương nặng ở vùng đầu và tử vong tại bệnh viện vào lúc 2 giờ sáng 4-4.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng phối hợp công an cơ sở tiến hành điều tra và mời các đối tượng liên quan làm việc. Tại cơ quan công an, Vinh và Nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

* Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa triệu tập làm việc 12 đối tượng liên quan vụ đánh nhau xảy ra tại quán ăn ở xã Hậu Mỹ Phú (huyện Cái Bè).

Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên, Phạm Khánh Đăng (sinh năm 2008, ngụ xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy) và Lê Anh Kiệt (sinh năm 2003, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước) đang dự tiệc sinh nhật của bạn tại quán ăn.

Tại đây, Đăng và Kiệt bị Nguyễn Thành Huy (sinh năm 2006, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) cùng 1 nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào quán đánh. Đăng và Kiệt dùng dao chống trả.

Vụ việc khiến Đăng và Kiệt cùng 2 đối tượng nhóm của Huy bị thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Tiến hành điều tra, công an thu giữ 2 dao và 1 rìu tự chế. Các đối tượng khai nhận nguyên nhân đánh nhau xuất phát từ việc tranh giành tình cảm của một bạn nữ giữa Huy và Đăng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGỌC PHÚC