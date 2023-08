Khởi tố 6 đối tượng làm giả giấy tờ, bằng cấp

Ngày 9-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.