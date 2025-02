Khởi tố đối tượng đánh người yêu cũ tại quán cà phê

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Ngày 16-2, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hoàng (sinh năm 1990, ngụ TP Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, bà N.V.K.N. (sinh năm 1991) ly hôn với chồng. Tháng 2-2024, bà quen với Hoàng khi làm chung công ty.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Thời gian này, Hoàng có chia sẻ về bạn gái cũ và quá khứ trước đây. Từng đổ vỡ mà nay gặp một người có ý nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên bà N. chấp nhận qua lại.

Sau đó, bà N. phát hiện Hoàng còn qua lại với bạn gái cũ và nhiều cô gái khác. Vì vậy, bà muốn hẹn gặp các bên để nói rõ là không chen chân vào mối quan hệ tình cảm tay ba và để chấm dứt mối quan hệ với Hoàng.

Bà N. gặp Hoàng và người yêu cũ của Hoàng tại quán cà phê ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh). Qua nói chuyện, hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Clip vụ việc

Vì bức xúc, bà N. hất nước vào mặt Hoàng và Hoàng lao đến bóp cổ, rồi đánh, đấm vào mặt, người của bà N. khiến bà gục ngay tại quán. Nhiều người xung quanh vào can ngăn, Hoàng mới dừng tay.

Bà N. được người trong quán đưa đi cấp cứu. Toàn bộ diễn biến diễn ra đã được camera an ninh trong quán ghi lại được. Bà N. và gia đình đã trình báo công an.

Bà N. với thương tích trên người

Tháng 9-2024, công an thông báo tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà N. là 23%. Quá trình điều tra, công an cũng đã thông báo cho bà N. biết kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng.

TRUNG DŨNG