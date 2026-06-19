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Khởi tố giám đốc bán 10.000 tấn chân gà nhập lậu

SGGPO

Sáng 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin một số vụ án điển hình xảy ra trên địa bàn. Trong đó, có vụ án vi phạm về an toàn thực phẩm quy mô lớn.

ĐỖ TRUNG - TAM NGUYÊN

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