Khởi tố hàng trăm vụ án liên quan tới xuất khẩu lao động

Sáng 30-10, thông tin tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, nhiều vụ án phát hiện số lượng lớn tiền để ngoài sổ sách của các doanh nghiệp.

Trao đổi với cơ quan quản lý và hơn 100 doanh nghiệp tại hội nghị trên, Đại tá Nguyễn Huy Khích nhận định, Việt Nam đang ở thời điểm dân số vàng, do đó vấn đề xuất khẩu lao động có ý nghĩa rất lớn cho đất nước, cho cá nhân người lao động.

Theo ông, nhiều người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động là người yếu thế, việc họ đi xuất khẩu lao động để mang lại kinh tế cho cá nhân, cho đất nước là những yêu cầu chính đáng. Song, họ phải trả một khoản chi phí rất cao và đây là một bất cập lớn.

Qua điều tra một số vụ án, cơ quan công an phát hiện doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động để ngoài sổ sách số tiền rất lớn. Mặc dù hiện nay các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực này cũng khá đầy đủ, nhưng vẫn có “kẽ hở”.

Có nhiều doanh nghiệp chưa được cấp phép xuất khẩu lao động nhưng đã đứng ra làm nhiều việc, trong đó có việc tuyển nguồn, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để tuyên truyền cho hoạt động xuất khẩu lao động.

Đại tá Nguyễn Huy Khích nêu thực tế, hiện nay, tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài đáng lo ngại, gây hại tới hình ảnh quốc gia, hình ảnh một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín.

“Thời gian qua, Bộ Công an đã khởi tố nhiều vụ án, chỉ đạo công an các địa phương điều tra nhiều vụ án liên quan tới hoạt động xuất khẩu lao động. Các tội danh bị khởi tố chủ yếu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xuất cảnh trái phép, mua bán người, tổ chức trốn đi nước ngoài trái phép, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức...”, Đại tá Nguyễn Huy Khích thông tin và cho biết, trong 2 năm qua, đã khởi tố hàng trăm vụ án liên quan tới xuất khẩu lao động.

Cục An ninh chính trị nội bộ sẽ có những đề xuất để tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, nhất là việc tránh các “giấy phép con”, các thủ tục không cần thiết trong xuất khẩu lao động.

Đại tá Nguyễn Huy Khích cũng đề nghị các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cần tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh; đưa thông tin tới người lao động chính xác, minh bạch, nhanh nhất.

Đề xuất có bộ tiêu chuẩn cho từng thị trường lao động Tại hội nghị, Trung tâm lao động ngoài nước (tổ chức phi lợi nhuận) đã đề xuất Bộ Nội vụ chủ trì, xây dựng một Cổng thông tin quốc gia về việc làm ngoài nước. Cổng thông tin sẽ là địa chỉ chính thống, duy nhất, tích hợp thông tin về tất cả các chương trình, thị trường, bao gồm cả các chương trình phi lợi nhuận và các đơn hàng, hợp đồng của các doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp phép; giúp người lao động tra cứu tin cậy, giảm thiểu các hành vi tiêu cực và tạo kênh kết nối trực tiếp. Trên cơ sở Cổng thông tin quốc gia, Trung tâm lao động ngoài nước đề nghị Bộ Nội vụ chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước xây dựng và công bố các bộ tiêu chuẩn tham chiếu cho từng thị trường, từng ngành nghề chính. Các tiêu chuẩn này bao gồm: khung độ tuổi phổ biến, yêu cầu tối thiểu về trình độ/ngoại ngữ, mức lương cơ bản, điều kiện làm việc cơ bản. Việc này giúp người lao động tự đánh giá, định hướng và có cơ sở để so sánh, lựa chọn.

