Khởi tố kẻ sát hại chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình

Ngày 25-9, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Tiến Mạnh (21 tuổi, ở xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội “Giết người”.

Mạnh là nghi phạm đã đâm tử vong Trung úy Đỗ Văn Tú (25 tuổi), cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình - khi Trung úy Tú đang làm nhiệm vụ vào tối 22-9. Trước sự hy sinh của Trung úy Đỗ Văn Tú, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Văn Tú; đồng thời hỗ trợ gia đình Thượng úy Đỗ Văn Tú số tiền 100 triệu đồng được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng úy Đỗ Văn Tú.