Khởi tố một người đàn ông tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 14-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chau Thi Ra (40 tuổi, thường trú huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tạm trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.