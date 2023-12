Khởi tố nam thanh niên “thông chốt” đo nồng độ cồn

Sáng 21-12, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Bá Hoài Nam (sinh năm 2005, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích.