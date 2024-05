Khởi tố vụ án sản xuất xe máy giả ở Hưng Yên

Căn cứ các tài liệu xác minh, thu thập được của Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam (ở thôn Chấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu tội phạm của hành vi sản xuất hàng giả có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng hoặc đăng ký.