Không khí lạnh đã về đến biên giới phía Bắc

Hà Nội đã có nắng ấm trong ngày 5-3 và sáng 6-3, nhưng dự báo chiều nay 6-3 lại đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay, 6-3, bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống phía Nam.

Dữ liệu vệ tinh của các trung tâm khí tượng quốc tế theo dõi thời tiết tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, cập nhật đến 8 giờ sáng 6-3, không khí lạnh đã bắt đầu về tới khu vực biên giới Đông Bắc nước ta.

Ảnh chụp vệ tinh khối không khí lạnh vào lúc 8 giờ sáng 6-3. Nguồn: WINDY

Do không khí lạnh lệch đông nên các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và đồng bằng Bắc bộ sẽ bị ảnh hưởng không khí lạnh ngay từ trưa hoặc chiều tối nay 6-3.

Như vậy, Hà Nội vừa le lói có nắng ấm được 1-2 ngày thì từ chiều hoặc tối nay sẽ rét trở lại. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định mức nhiệt độ phổ biến ở đồng bằng Bắc bộ là 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C (một số nơi dưới 10 độ C). Như vậy, đợt rét này không quá rét như đợt vừa xảy ra.

Họa đồ dự báo mức độ và phạm vi tác động của khối không khí lạnh cập nhật ngày 6-3. Nguồn: Trung tâm DBKTTV quốc gia

Hôm nay, dự báo khu vực Tây Bắc bộ và miền Trung vẫn có nắng đến nắng nóng như mùa hè. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nhiệt độ 35-37 độ C. Từ mai 7-3, nắng nóng dịu dần ở miền Trung do có không khí lạnh.

Tây Nguyên hôm nay trời nóng khô, có nơi nắng nóng. Còn tại miền Đông Nam bộ và một số nơi ở miền Tây như Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long vẫn nắng nóng 35-37 độ C.

VĂN PHÚC