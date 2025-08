Kiểm soát, truy xuất nguồn gốc ngay từ chợ

Ngại dùng thịt heo

Tại chợ Tân Chánh Hiệp (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), chị T.N. - tiểu thương kinh doanh thịt heo, cho biết lượng khách mua sụt giảm rõ rệt trong vòng 2 tuần qua. “Trước đây, cao điểm có sáng tôi lấy gần 150kg thịt, nay chỉ lấy khoảng 90kg đổ lại. Giá thịt cũng đã giảm nhưng sức mua vẫn không khá hơn”, chị T.N. nói và chỉ vào sạp còn đầy ắp thịt heo các loại… Tình hình tương tự tại nhiều chợ khác như Hòa Hưng, Bà Chiểu… Dù vào khung giờ cao điểm, lượng khách tại các sạp thịt heo vẫn khá thưa thớt.

Chị L.A. - cư dân phường Hòa Hưng chia sẻ: “Ba mẹ tôi ở quê gọi điện lên bảo đừng ăn thịt heo vì đang có dịch nên tôi cũng lo. Trước đây, gia đình tôi dùng thịt heo 3-5 bữa/tuần, giờ thì cả tháng ăn 1-2 lần là nhiều. Hiện gia đình chuyển sang dùng thịt bò, thịt gà, cá, hoặc chọn thịt heo đông lạnh nhập khẩu tại siêu thị cho yên tâm”. Không chỉ người tiêu dùng chuyển hướng, nhiều quán ăn cũng đã cắt giảm lượng thịt heo nhập. Anh V.Q., chủ một quán cơm trên địa bàn phường Bàn Cờ, cho hay, thời gian gần đây, các món có thịt heo như lòng heo, chà bông, chả lụa… đều bị khách từ chối. “Doanh thu từ món có thịt heo giảm khoảng 40%-60% so với trước khi thông tin dịch bệnh lan truyền”, anh V.Q. cho biết.

Ghi nhận tại chợ Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), các quầy bán thịt heo cũng vắng người mua, nhiều hộ tiểu thương chưa bán hết hàng đã dọn về sớm. Ngày 30-7 tại chợ Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh), hơn 50% quầy thịt heo đã nghỉ bán, các quầy còn lại bày bán khá ít hàng. Bà Trần Hồng Xiêm, tiểu thương bán thịt heo tại chợ, cho biết, trước đây trung bình mỗi ngày bán 80-100kg thịt heo các loại, nay nhập còn 40kg/ngày mà bán đến trưa vẫn còn gần một nửa. Tương tự, tại chợ đầu mối Hòa Cường (TP Đà Nẵng), hoạt động buôn bán thịt heo khá ảm đạm. Trong số 24 quầy hàng thì có tới 9 quầy nghỉ bán.

Chị Ngô Thị Chiết, tiểu thương lâu năm, cho biết: “Hai con heo mổ ra, sườn và ba chỉ thường bán hết trước, nhưng nay mở hàng từ lúc 1 giờ sáng đến trưa vẫn không bán được bao nhiêu”. Còn tiểu thương Trần Thị Minh Tâm thì cho hay, đã nghỉ bán cả tuần, nay bán lại cũng không khá hơn: “Sáng nay lấy nửa con heo mà bán gần như không được. Thịt đều có nguồn gốc rõ ràng, từ lò mổ Đa Sơn, nhưng người tiêu dùng cứ nghe tin dịch bệnh là sợ”.

Tại Gia Lai, tình hình cũng ảm đạm không kém. Chợ Khu 6 (Quy Nhơn), nơi từng là trung tâm buôn bán thịt heo sầm uất, nay có tới 70% sạp ngưng hoạt động. Còn tại Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị Xuân, tiểu thương chợ trung tâm tỉnh, chia sẻ: “Tôi giảm lượng hàng đến 30% nhưng vẫn bán chậm. Chi phí thuê rạp, bảo quản, vận chuyển cao, càng bán càng lỗ”.

Heo khỏe mới được giết mổ

Sở An toàn Thực phẩm TPHCM thông tin, lực lượng thanh tra an toàn thực phẩm đã được tăng cường tại các chợ đầu mối như Bình Điền, Hóc Môn để giám sát chặt chẽ việc kiểm tra nguồn thịt heo đưa vào chợ. TPHCM cũ có khoảng 5 nhà máy giết mổ heo theo hướng công nghiệp, với tổng công suất 6.000 con/ngày. Đây là nguồn cung chủ lực cho nhu cầu tiêu dùng thịt heo khoảng 10.000 con/ngày của thành phố. Các nhà máy này đều có lực lượng thú y túc trực, giám sát chặt chẽ quy trình từ khi heo nhập chuồng cho đến khi giết mổ. Heo khỏe mạnh, có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch ngoại tỉnh, giấy chứng minh nguồn gốc, trải qua bước kiểm tra cảm quan và theo dõi tối thiểu 4 giờ mới được đưa vào giết mổ.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, nơi tiếp nhận lượng lớn thịt heo cung ứng cho toàn thành phố, công tác kiểm tra cũng được siết chặt. Ông Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý An toàn Thực phẩm và Môi trường (Ban Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn), cho biết: “Chúng tôi thực hiện kiểm tra nguồn gốc heo ngay từ khi nhập chợ. Tất cả heo đều phải đeo vòng truy xuất, đồng thời đội quản lý an toàn thực phẩm sẽ phối hợp kiểm tra cảm quan, lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, thương nhân vi phạm sẽ bị cấm kinh doanh từ 5 ngày đến 1 tháng, thay vì chỉ xử phạt hành chính như trước kia”.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là việc buôn bán thịt heo bên ngoài chợ. Chẳng hạn, khu vực đường Nguyễn Thị Sóc, quốc lộ 22, gần chợ đầu mối Hóc Môn, mỗi đêm có hàng trăm điểm bán thịt heo, rau củ, trái cây nhộn nhịp. Tình trạng tương tự cũng diễn ra dọc đường Quản Trọng Linh, Nguyễn Văn Linh gần chợ đầu mối Bình Điền. Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn bức xúc nói, trong khi chợ chính thực hiện kiểm soát rất chặt, thì hàng hóa bên ngoài gần như thả nổi.

Tại Đà Nẵng, ông Diệp Hoàng Thông Anh, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, thông tin, các hộ kinh doanh được yêu cầu xuất trình giấy kiểm dịch, vệ sinh quầy hàng thường xuyên và không tiêu thụ thịt không rõ nguồn gốc.

Đại diện Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam:

Ổn định nguồn cung thịt heo sạch cho thị trường

Trước những diễn biến phức tạp của DTHCP, chúng tôi đã triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống dịch ngay từ trang trại. Toàn bộ hệ thống chăn nuôi được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình khép kín nhằm đảm bảo không xảy ra dịch bệnh, sản phẩm phải truy xuất được nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng.

Hiện nay, chúng tôi áp dụng nghiêm ngặt mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ khâu ra vào, vệ sinh và khử trùng chuồng trại định kỳ, chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của mầm bệnh. Bên cạnh đó chúng tôi tích cực chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học cho người dân, cùng nhau xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, ổn định nguồn cung thịt heo sạch cho thị trường.