Kiên Giang: Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, sụt lún đất tại vùng đệm U Minh Thượng

Chiều 10-4, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán gây ra tại khu vực vùng đệm U Minh Thượng.

Đường giao thông tại huyện U Minh Thương (Kiên Giang) bị sạt lở nghiêm trọng



Theo nội dung quyết định, do ảnh hưởng của El-Nino nên mùa mưa kết thúc sớm vào tháng 9-2023, mặn xâm nhập sớm từ đầu tháng 1-2024. Lượng mưa 3 tháng đầu năm thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 51-60%. Từ đầu tháng 3-2024 đến nay, mực nước trên kênh đê bao ngoài và các kênh trong vùng hạ thấp ở mức độ cạn kiệt, khoảng cách từ mặt nước hiện tại cách cao độ mặt đường khoảng trên 5m, gây hiện tượng sụt lún, sạt lở các tuyến lộ giao thông ở mức nghiêm trọng. Vùng đệm U Minh Thượng bị ảnh hưởng thuộc phạm vi của kênh đê bao ngoài thuộc 2 xã An Minh Bắc và Minh Thuận (huyện U Minh Thượng).

Nhà dân ở huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) bị sụt lún, hư hỏng



Theo UBND huyện U Minh Thượng, tính đến ngày 7-4, toàn huyện đã xảy ra hơn 310 điểm sạt lở, trong đó có 270 điểm đường giao thông nông thôn, 26 căn nhà, thiệt hại tính đến thời điểm này là hơn 83 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện có hơn 470 căn nhà, hàng trăm vị trí đường giao thông có nguy cơ tiếp tục sạt lở; ngành chức năng tỉnh Kiên Giang dự toán, tổng thiệt hại tăng thêm trong thời gian tới khoảng 180 tỷ đồng.

Đường giao thông bị sụt lún, sạt lở nặng, việc đi lại của người dân vùng đệm U Minh Thương (Kiên Giang) gặp nhiều khó khăn



Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện U Minh Thượng huy động các nguồn lực của địa phương để ứng phó với tình huống khẩn cấp do sạt lở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân có nhà xây cập mé kênh di dời, đảm bảo anh toàn tính mạng, tài sản; bố trí lực lượng chuyên môn kiểm tra, theo dõi tình hình sạt lở, sụt lún đất cho hạn hán.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT tiếp tục sửa chữa tạm thời ngay các vị trí sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ĐT965, đảm bảo lưu thông thời điểm thiên tai xảy ra; tổ chức đánh giá mức độ hư hỏng để đề xuất giải pháp, kinh phí sửa chữa. Sở NN-PTNN tỉnh Kiên Giang nghiên cứu, trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện Dự án chống ngập và chống hạn vùng đệm U Minh Thượng. Đặc biệt đầu tư hạng mục nâng cấp, mở rộng tuyến đê bao ngoài, xây dựng cống, trạm bơm để điều tiết nước.

THÀNH NHƠN