Kiên Giang: Khởi tố vụ án tổ chức xuất cảnh trái phép bằng tàu cá

Ngày 26-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", liên quan đến tàu cá KG 95541 TS do bà N.T.K.C. (46 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) làm chủ.