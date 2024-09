Kiện toàn, phát huy lực lượng an ninh trật tự cơ sở

Sau hơn 2 tháng thành lập, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã và đang kiện toàn, kịp thời phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng dân cư, phối hợp cùng công an địa phương trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 trao đổi với người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Cánh tay nối dài của công an địa phương

Một buổi trưa cuối tháng 8, nhận được thông tin của Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 về vụ sập sàn bê tông tầng 1, nhà số 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lực lượng của Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở phường Nguyễn Thái Bình nhanh chóng có mặt, hỗ trợ Công an phường bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Trước đó không lâu, từ tin báo của người dân gửi đến cảnh sát khu vực về việc một số người vẽ bậy trên đường Võ Văn Kiệt, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở kịp thời đến hiện trường, đưa 2 người nước ngoài về bàn giao Công an phường xử lý...

Phường Nguyễn Thái Bình đã thành lập 9 tổ bảo vệ ANTT cơ sở, tương ứng với 9 khu phố và kiện toàn 27 nhân sự. Thiếu tá Trịnh Nhật Thanh, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, nhận xét, đây là cánh tay nối dài của Công an phường. Lực lượng đã hỗ trợ Công an phường trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng này đã phối hợp Công an phường tham gia khám phá 3 vụ phạm pháp hình sự, bắt 9 đối tượng; sơ cấp cứu 1 nạn nhân bị tai nạn giao thông, đưa vào bệnh viện; tuần tra phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài xịt sơn, vẽ bậy trên tường để cơ quan chức năng tiến hành xử lý vi phạm…

Cùng với việc thường xuyên phối hợp Công an phường tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở thuộc phường 2, quận 3 thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu đời sống, lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân. Vừa phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vừa trả lời những thắc mắc của người dân, ông Lâm Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố khu phố 2, phường 2, quận 3, cho biết ông rất vui khi tham gia lực lượng ANTT cơ sở. Do Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã quy định cụ thể nhiệm vụ, chế độ, chính sách, nên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở được bảo đảm điều kiện hoạt động. Thu nhập của những người tham gia tổ bảo vệ ANTT cơ sở được tăng cao, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác. Như ông Hùng, trước đây mỗi tháng ông được lãnh tiền lương 2,2 triệu đồng, từ ngày 1-7 lương của ông tăng lên 6,5 triệu đồng. “Tôi rất hài lòng với mức lương hiện nay và cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình để cải thiện tốt hơn nữa tình hình ANTT trên địa bàn”, ông Hùng bày tỏ.

Trang bị vững kỹ năng, kiến thức

Được kiện toàn từ 3 lực lượng (gồm Công an xã bán chuyên trách; Bảo vệ dân phố; Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng) thành một lực lượng thống nhất, tinh gọn, lực lượng ANTT cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Trong kế hoạch thực hiện các nghị quyết của HĐND TPHCM thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn TPHCM, UBND TPHCM yêu cầu công an cấp huyện chủ trì, tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn; đảm bảo lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn được huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

Bà Nguyễn Thị Thu Dung, Chủ tịch UBND phường 2, quận 3, thông tin, thực hiện chủ trương xây dựng Công an phường kiểu mẫu, Đảng ủy phường đã chỉ đạo, UBND phường ban hành kế hoạch cụ thể trên cơ sở tham mưu của Công an phường nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, vai trò nòng cốt là Công an phường, sự tham gia tích cực của lực lượng ANTT cơ sở. Theo Thiếu tá Ngô Văn Quốc, Phó trưởng Công an phường 2, quận 3, lực lượng ANTT cơ sở đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng Công an phường giữ vững ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn.

Thiếu tá Trịnh Nhật Thanh, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, cho hay, Công an phường đã chủ động phối hợp các đội nghiệp vụ của Công an quận 1 tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở, như tác hại và cách nhận biết ma túy, sử dụng công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, sơ cấp cứu, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn... Quyền Chủ tịch UBND quận Tân Phú Trịnh Thị Mai Trinh cũng chia sẻ, hiện 11 phường thuộc quận đang kiện toàn nhân sự lực lượng ANTT cơ sở; đồng thời tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để lực lượng này đủ mạnh.

TPHCM có lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở thuộc nhóm nhiều nhất cả nước, với 4.861 tổ bảo vệ ANTT cơ sở, có 15.031 thành viên. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận xét, đây là lực lượng nắm sát tình hình, sát đối tượng nên có thể là nguồn tin, là cánh tay nối dài, là tai mắt ở cơ sở. Để lực lượng này hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cấp ủy các phường quan tâm, tổ chức giao việc cho lực lượng này; tập huấn, rèn luyện, hướng dẫn, theo dõi, uốn nắn để lực lượng này hoạt động tốt, bởi các tình huống phát sinh về ANTT ở TPHCM rất đa dạng, phức tạp.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH