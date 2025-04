Kim Oanh Group và Interlink Education khánh thành Trường Mầm non INschool Bến Cát

Ngày 20-4-2025, Kim Oanh Group và Interlink Education chính thức khánh thành Trường Mầm non INschool Bến Cát. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đầu tư hệ thống giáo dục liên cấp hoàn chỉnh. Đây không chỉ là ngôi trường mầm non đầu tiên trong chuỗi hệ thống INschool hợp tác với Kim Oanh Group, mà còn là mảnh ghép hoàn thiện mô hình đào tạo xuyên suốt từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông mà Kim Oanh Group đã tâm huyết kiến tạo.