Kim Oanh Land khởi công 1.200 căn nhà phố, 3 block căn hộ và tổ hợp thể thao Dự án K-Home New City

Ban lãnh đạo Kim Oanh Group và các đối tác, khách mời thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 1.200 căn nhà phố, 3 block căn hộ và tổ hợp thể thao dự án K-Home New City.

Trong khuôn khổ sự kiện, Kim Oanh Land cũng đã tiến hành ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons thi công móng cọc cho 3 block căn hộ K-Home Apartment và 786 căn nhà phố thấp tầng. Coteccons là một trong những nhà thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, ghi dấu ấn với hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài khắp cả nước. Chính vì vậy, việc tham gia của Coteccons là một đảm bảo vững chắc cho chất lượng lẫn tiến độ xây dựng của K-Home New City.

Ngoài ra, K-Home New City còn có sự tham gia của những nhà thầu uy tín như Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư TLT, Công ty cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương, Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Handong, Công ty cổ phần Sài Gòn Xây dựng (COSACO) và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành. Trong khi đó, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng Coninco là đơn vị tư vấn giám sát công trình… Đặc biệt, nhân dịp này Kim Oanh Land cũng tiến hành ký kết hợp tác với Công ty TNHH J.Lilen, một trong những nhà sản xuất và cung cấp giải pháp sơn kháng khuẩn toàn diện hàng đầu thị trường với thương hiệu Purience. Sơn Purience có nhiều đặc điểm ưu việt như thân thiện môi trường, kháng khuẩn hoạt động không cần năng lượng hoặc chất tẩy rửa, giữ cho ngôi nhà an toàn và sạch sẽ, kéo dài tuổi thọ công trình, không độc hại với sức khỏe con người… sẽ giúp cho K-Home New City trở nên bền đẹp hơn với thời gian.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group – phát biểu tại Lễ khởi công

Sự kiện khởi công 1.200 căn nhà phố, 3 block căn hộ và tổ hợp thể thao đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện diện mạo của dự án K-Home New City. Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group cho biết, việc đồng loạt triển khai xây dựng tất cả các phân khu nhà ở còn lại và tổ hợp thể thao nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, đưa K-Home New City trở thành một đô thị nhà ở xã hội hình mẫu, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sống, học tập và tận hưởng của cư dân ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương. “Nhiều khách hàng chọn lựa an cư tại K-Home New City đang rất cần nhà ở. Chính vì thế, chúng tôi quyết định dồn mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng để bàn giao nhà cho cư dân vào ở, dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2025. Không chỉ vậy, chúng tôi còn đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện hệ thống tiện ích để phục vụ cư dân ngay khi họ dọn đến sinh sống”- bà Oanh khẳng định.

Tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương, K-Home New City có quy mô 26,69ha do Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) tư vấn thiết kế. Dự án bao gồm năm phân khu: Bằng Lăng, Lát Hoa, Giáng Hương, Hoàng Lan và Ngọc Lan cùng khu căn hộ K-Home Apartment. Dự án cung cấp tổng cộng 3.310 sản phẩm nhà phố và căn hộ cùng hệ thống tiện ích “all in one” như 10 công viên, 2 hồ bơi, trường mầm non, trường liên cấp chuẩn quốc tế, tổ hợp thể thao ngoài trời, phố thương mại - ẩm thực, quảng trường sự kiện, clubhouse, trung tâm y tế - văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng…

Phối cảnh dự kiến dự án K-Home New City.

Trước sự kiện khởi công 1.200 căn nhà phố, 3 block căn hộ và tổ hợp thể thao (ngày 20-5-2025), hồi tháng 3 vừa qua, Kim Oanh Land đã khởi công xây dựng phân khu Bằng Lăng gồm 416 căn nhà phố thấp tầng và trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School. Đến tháng 4, dự án chính thức ra mắt thị trường và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng với 698 sản phẩm nhà phố được khách hàng đăng ký tư vấn thành công.

Theo bà Oanh, với mức giá hấp dẫn, chỉ từ 2,160 tỷ đồng/căn (bàn giao nhà hoàn thiện nội thất), thanh toán đợt đầu chỉ khoảng 430 triệu triệu đồng; phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suất chỉ 6,1%/năm cố định trong 10 năm, hiện nay các sản phẩm nhà phố tại K-Home New City được thị trường hấp thụ rất tốt.

Nghi thức ký kết hợp tác xây dựng dự án K-Home New City giữa Kim Oanh Land và Coteccons

Tiếp nối thành công đó, Kim Oanh Land đang chuẩn bị tung ra các sản phẩm căn hộ K-Home Apartment với mức giá chỉ từ 777 triệu đồng/căn (bàn giao nhà hoàn thiện nội thất). Đối với sản phẩm này, khách hàng cũng chỉ phải thanh toán đợt đầu 155,4 triệu đồng; phần còn lại được vay ưu đãi lãi suất 6,1%/năm cố định trong 10 năm. Mức giá và chính sách này hứa hẹn căn hộ K-Home Apartment sẽ tiếp tục “gây bão” khi chính thức công bố ra thị trường.

THANH ĐỨC