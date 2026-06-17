Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời giải cứu 3 người, trong đó có cháu nhỏ 4 tuổi thoát khỏi đám cháy nhà dân lúc rạng sáng 17-6.