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Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy

SGGPO

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời giải cứu 3 người, trong đó có cháu nhỏ 4 tuổi thoát khỏi đám cháy nhà dân lúc rạng sáng 17-6.

DƯƠNG QUANG

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