Kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan

Phát biểu tại buổi lễ, bà Joanna Skoczek, Trưởng phái đoàn Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, điểm lại lịch sử thông qua Hiến pháp và quá trình phát triển của Ba Lan; đồng thời bày tỏ tri ân cộng đồng người Ba Lan đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, đã đóng góp cho quan hệ song phương hai nước.

Bà Joanna Skoczek nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á; bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác Ba Lan - Việt Nam không ngừng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa và quốc phòng. Với nền tảng quan hệ hữu nghị hơn 75 năm, bà tin tưởng hợp tác song phương sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm cho rằng, trong tổng thể quan hệ song phương, hợp tác kinh tế - thương mại luôn là điểm sáng nổi bật. Ba Lan duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Phạm Dứt Điểm cho biết, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế còn rất lớn; tin tưởng việc thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục mở rộng dư địa hợp tác hàng hóa và đầu tư giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực xanh và công nghệ cao.

Đối với TPHCM, ông Phạm Dứt Điểm khẳng định, thành phố luôn coi trọng việc củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với Ba Lan, trong đó có sự đồng hành tích cực của Đại sứ quán Ba Lan, các cơ quan đại diện, cộng đồng doanh nghiệp và những người bạn Ba Lan tại Việt Nam.

Là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam, TPHCM mong muốn cùng các đối tác Ba Lan thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, công nghệ cao, y tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa và du lịch.

