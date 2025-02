Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam

Tỷ lệ và số người tham gia BHXH mở rộng bền vững, tăng nhanh qua các năm. Đến nay, số người tham gia tăng 9 lần so với năm 1995, chiếm 42,71% lực lượng lao động trong độ tuổi. Nhờ tập trung tuyên truyền, vận động, số tham gia BHXH tự nguyện khoảng 2,31 triệu người, đạt khoảng 4,9% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu trong Nghị quyết 28 của Đảng. Tỷ lệ và số người tham gia BHYT tăng nhanh, tiệm cận BHYT toàn dân: đến nay, tăng 13,4 lần so với năm 1995 ( hơn 94,2% dân số ). Trong đó, số người tự đóng một phần và toàn phần do ngành BHXH Việt Nam tập trung tuyên truyền, vận động liên tục suốt thời gian qua là hơn 48,2 triệu người, chiếm khoảng 47,6% dân số.

Ngành BHXH Việt Nam trực tiếp giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho từng người tham gia và thụ hưởng với số lượng lớn, khoảng 100 triệu dân, trong đó có trên 94,2% dân số hưởng BHYT. Mỗi năm, bình quân ngành BHXH Việt Nam thực hiện quản lý và chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chi trả cho hơn 15,6 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH 1 lần, ốm đau, thai sản, bảo hiểm thất nghiệp và gần 200 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

VƯỢNG HƯNG