Ký ức thanh xuân trên những cung đường lửa

Sáng 25-8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại”, đưa công chúng trở về những năm tháng tuổi trẻ của một thế hệ đã lên đường vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Trưng bày do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức.

Hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật, video cùng câu chuyện của các nhân chứng tại trưng bày tái hiện hành trình từ những bước chân tuổi trẻ lên đường đến những năm tháng sống, chiến đấu giữa tuyến lửa và nghĩa tình đồng đội.

Cựu thanh niên xung phong chia sẻ về ký ức thời thanh xuân tại trưng bày chuyên đề. Ảnh: SỸ PHẠM

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nêu rõ trưng bày góp phần đưa công chúng trở về với một thời lịch sử hào hùng, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Không gian trưng bày gồm 3 chủ đề: “Những con đường huyết mạch nối liền Bắc - Nam”, tái hiện khí thế của một thế hệ thanh niên sẵn sàng rời xa mái trường, gia đình và gác lại những dự định riêng để lên đường; các tư liệu, hiện vật giúp công chúng hình dung hành trình xây dựng tuyến đường Trường Sơn; những đóng góp của tuổi trẻ trong chiến tranh.

Các nhân chứng lịch sử giao lưu tại khai mạc trưng bày chuyên đề. Ảnh SỸ PHẠM

Trưng bày được ứng dụng công nghệ 3D Mapping kết hợp hệ thống cảm biến tương tác để tái hiện không gian miền Tây qua mùa khô, mùa mưa và bối cảnh chiến trường năm xưa; hoạt cảnh tải đạn của các nữ cựu thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C.

Trong khuôn khổ chương trình còn có tọa đàm “Thanh xuân gửi lại tuyến đường 1C”, nơi các nhân chứng trực tiếp kể lại lý tưởng lên đường, cuộc sống và chiến đấu giữa chiến trường, những mất mát, hy sinh cùng nghĩa tình đồng đội.

Trưng bày mở cửa tự do từ ngày 25-8 đến 25-10.

VĨNH XUÂN