Hơn 50 tác phẩm mỹ thuật tái hiện ký ức những năm tháng kiến thiết đất nước

Sáng 25-8, triển lãm chuyên đề “Ký ức những năm tháng không quên” đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Triển lãm lựa chọn 50 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc với nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, chì…

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: BTMT

Ở đề tài nông nghiệp, nông thôn, các tác phẩm “Cấy” của Nguyễn Văn Bình, “Tát nước chống hạn” của Nguyễn Tư Nghiêm, “Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao” của Tạ Thúc Bình, “Đóng thuyền” của Hoàng Kiệt, “Gieo mạ - Gặt mùa” của Huỳnh Phương Đông… phản ánh sinh động đời sống lao động của người dân.

Việt Bắc (đắp đường), tác giả Đào Đức

Đan mũ (tranh lụa), tác giả Linh Chi

Ký ức về những năm tháng miền Bắc vừa chiến đấu, vừa xây dựng hậu phương được thể hiện qua các tác phẩm “Việt Bắc đắp đường” của Đào Đức, “Tiếp vận Tây Nguyên” của Nguyễn Như Huân, “Lao động vì miền Nam” của Thanh Ngọc và Trọng Cát. Khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hình ảnh người công nhân tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng với tác phẩm “Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng” của Nguyễn Kao Thương, “Công nhân mỏ” của Nguyễn Sĩ Tốt.

Theo TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, di sản mỹ thuật là “kho tàng ký ức thị giác của dân tộc”. Mỗi tác phẩm là một di sản của thời đại, góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, giúp công chúng hôm nay hiểu sâu sắc hơn về quá khứ, thêm trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai.

Triển lãm “Ký ức những năm tháng không quên” diễn ra từ ngày 25-8 đến 8-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

VĨNH XUÂN