- Gạo có vị thế xuất khẩu ngon thì đã có vài năm nay rồi. Nhưng tại sao năm nay lại vọt mạnh?

- Nhiều xứ trồng lúa bị ảnh hưởng của tình trạng El Nino nên năng suất giảm. Cái nữa là do hụt nguồn cung lúa mì và nông sản do mấy nước đang có chiến tranh, khiến nhiều xứ tăng cường an ninh lương thực. Đó là chuyện người ta, còn từ phía mình, những năm qua gạo xuất khẩu đã tạo dựng được uy tín từ chất lượng cao. Bởi vậy mà gạo xuất đi vừa tăng về sản lượng vừa giữ được giá tốt.

- Được mùa được giá là ao ước của bao nhiêu lâu, giờ đã thành hiện thực. Nhưng còn một chuyện khác, là nguồn lợi lớn nhất của gạo xuất khẩu thuộc về doanh nghiệp làm thương mại, chứ không phải nông dân. Làm sao để nhà nông được giữ phần chắc nụi?

- Lúc này, ghi nhận đáng mừng rõ nhất là “chiếc bánh xuất khẩu gạo” đã bự lên. Để cho hàng triệu nông dân hưởng lợi lớn, không thể là điều xảy ra liền. Muốn tăng chất lượng làm nông, cần tích tụ ruộng đất. Có nhiều cánh đồng mẫu lớn, mới có thể áp dụng cơ giới hóa, công nghệ cao theo hướng làm ăn lớn.