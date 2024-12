Thói quen tuân thủ

- Ban An toàn giao thông của một thành phố lớn ở xứ mình đã đưa ra hướng dẫn bài bản về tham gia giao thông an toàn. Ví dụ về đi bộ, có các hướng dẫn: người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp không có hè phố, lề đường, người đi bộ phải đi sát mép đường. Bên cạnh đó, còn có các hướng dẫn cụ thể về hành vi mất an toàn giao thông.