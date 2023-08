Làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân vụ 4 thợ lò tử vong

Ngày 28-8, liên quan tới vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty CP Than Vàng Danh (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV) ở TP Uông Bí, Quảng Ninh, làm 4 công nhân tử vong vào tối 26-8, theo đại diện của công ty, nguyên nhân là do thời gian qua có mưa lớn kéo dài, lưu lượng mưa 30-70mm dẫn đến khu vực mỏ than Vàng Danh bị ngấm nước.