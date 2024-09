Lăn bánh với giá chỉ hơn 700 triệu đồng: Người tiêu dùng nhanh chóng chốt cọc VinFast VF 7

Chốt deal xịn, chủ xe VF 7 nhận tới 173 triệu đồng

Ngay từ khi ra mắt, với thiết kế “đi trước thời đại” và trang bị vượt tầm giá, VinFast VF 7 đã trở thành mẫu xe được săn đón bậc nhất thị trường ô tô Việt. Sức hút từ mẫu eSUV càng lớn hơn khi mới đây VinFast đưa liên tiếp ưu đãi giúp khách hàng sở hữu mẫu xe điện này với mức giá thấp chưa từng có.

“Tổng mức giảm lên tới 160 triệu đồng”, anh Nguyễn Hoài Thanh (Hà Nội) tính toán toàn bộ ưu đãi của VinFast dành cho mẫu VF 7 Plus (thuê pin) mà anh lựa chọn. Những ưu đãi gồm: hỗ trợ tài chính tương đương 50% lệ phí trước bạ, voucher Vinmec trị giá 30 triệu đồng, 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub, miễn phí sạc, gửi xe theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh”. “Điều đặc biệt, VinFast còn cho khách hàng quy đổi ưu đãi sang tiền mặt. Tính ra chiếc VF 7 Plus thuê pin giá niêm yết 999 triệu đồng, tôi mua được giá 838 triệu”, anh Thanh gọi đây là “thời cơ ngàn năm” để sở hữu xe điện được đánh giá có giá trị vượt giá thành.

Khách hàng thậm chí còn có cơ hội nhận ưu đãi lớn hơn. Như với anh Trần Đình Trọng (Bắc Ninh), tổng ưu đãi anh được nhận lên tới gần 173 triệu đồng với phiên bản VF 7 Plus kèm pin. “Từ mức giá niêm yết 1,199 tỷ đồng, chớp thời cơ ngay lúc này tôi mua được giá 1,026 tỷ đồng” - anh Trọng nói về mức giá “ngon” ngoài dự kiến của VF 7.

Theo ghi nhận, hiện rất nhiều khách hàng đang tận dụng “thời cơ vàng” để mua VF 7 với mức giá tốt chưa từng có. Thậm chí, với mẫu VF 7S bản thuê pin, giá sau ưu đãi chỉ còn 703 triệu đồng - mức giá tốt mà không một mẫu xe xăng trong phân khúc C-SUV nào tại thị trường Việt Nam có được. Để lăn bánh, chủ xe chỉ phải chi thêm khoảng 3-22 triệu đồng, tùy địa phương, thay vì số tiền gấp nhiều lần với xe xăng (xe điện được miễn lệ phí trước bạ).



Xe đẹp, khỏe, giá tốt…

Đang có mức giá tốt chưa từng thấy, tuy nhiên giới quan sát nhìn nhận, VinFast VF 7 mang lại trải nghiệm vượt tầm giá cho một mẫu xe lăn bánh dưới 1 tỷ đồng. Reviewer Trương Ngọc Dương (chủ kênh Youtube Dương Dê) nhìn nhận, nhờ ưu đãi chồng ưu đãi, VinFast đang đưa tới đặc quyền cho người dùng Việt: Xe vừa đẹp, vừa khỏe, chi phí tiết kiệm.

“Thông thường xe đẹp và khỏe thì không thể rẻ được. Tuy nhiên VF 7 lại hoàn toàn khác, thậm chí mẫu xe điện của VinFast còn vượt trội hơn nhiều so với những mẫu xe có mức giá gấp nhiều lần” - chủ kênh Yotube này đánh giá.

Theo đó, VF 7 được trang bị an toàn và tính năng thông minh như hỗ trợ lái ADAS hơn 20 tính năng, trợ lý ảo tiếng Việt - hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc… Ngoài ra, mẫu xe điện nổi trội ở khả năng vận hành xuất sắc. Với cỗ máy có sức mạnh lên tới 349 mã lực, mô-men xoắn 500Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, VF 7 có sức mạnh ngang ngửa với các mẫu xe trong tầm giá 3-4 tỷ đồng. “Xe có động cơ khỏe cũng là một tính năng an toàn. Không chỉ giúp di chuyển nhanh lẹ trong phố, xe khỏe cực hữu ích khi vượt xe trên cao tốc, bởi nhanh chóng di chuyển vào vùng an toàn”, reviewer Trương Ngọc Dương cho biết.

Dù sở hữu sức mạnh gấp đôi với xe trong cùng tầm giá, nhưng chi phí sử dụng của VF 7 lại tiết kiệm hơn. Cụ thể, cộng cả tiền sạc pin và chi phí thuê pin, tổng chi phí nhiên liệu hàng tháng người dùng phải trả chỉ dưới 5 triệu đồng với quãng đường trung bình khoảng 3.000km/tháng. Nếu mua pin, chi phí chỉ còn khoảng 2 triệu đồng/tháng. Số tiền thấp hơn nhiều chi phí khoảng 7 triệu đồng/tháng nếu sử dụng một số xe xăng có động cơ 2.5L…

Trên thị trường, VinFast là hãng xe duy nhất tại Việt Nam áp dụng chương trình bảo hành lên tới 10 năm cho một mẫu xe trong phân khúc C-SUV, dài gấp 2-3 lần so với xe xăng. Ngoài ra, VinFast đã cam kết cung cấp phụ tùng thay thế cho ô tô điện trong tối đa 24 giờ, giúp các mẫu xe điện VinFast chiếm được niềm tin của người dùng và bứt tốc trên bảng xếp hạng doanh số.

ĐỨC HOÀNG