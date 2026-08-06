Lan tỏa yêu thương từ những suất cháo miễn phí

Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chương trình “Nồi cháo yêu thương” vừa được tổ chức với sự chung tay của tập thể cán bộ, nhân viên Co.opmart Đà Nẵng, Co.opmart Sơn Trà và các nhà hảo tâm.

Cán bộ, nhân viên Co.opmart Đà Nẵng và Co.opmart Sơn Trà chuẩn bị những suất cháo miễn phí trao đến bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (HỒNG ANH)

Những suất cháo miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nhà đang chăm sóc tại bệnh viện.

Chương trình được duy trì với mong muốn san sẻ một phần khó khăn về chi phí sinh hoạt, tiếp thêm động lực để người bệnh yên tâm điều trị. Mỗi suất cháo được chuẩn bị nóng hổi, bảo đảm dinh dưỡng trước khi trao đến người nhận. Đại diện Co.opmart Đà Nẵng cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, hệ thống thường xuyên triển khai các chương trình hướng về cộng đồng như hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh và đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Thông qua những hoạt động thiết thực như “Nồi cháo yêu thương”, các đơn vị kỳ vọng lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần kết nối cộng đồng và tiếp thêm niềm tin cho bệnh nhân đang điều trị.

PHƯƠNG LAN