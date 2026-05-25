Sẻ chia sự sống, lan tỏa yêu thương

“Mỗi lần đi hiến máu về, tôi thấy rất vui vì đã làm được một điều có ý nghĩa”, đó là chia sẻ chung của những người nhiều lần hiến giọt máu của mình để cứu lấy sự sống cho một người xa lạ. Chỉ với suy nghĩ giản đơn ấy, có người đã hiến máu hơn 130 lần, có người mang trong mình nhóm máu hiếm và luôn trong tâm thế sẵn sàng cho những lần hiến máu trong đêm.

Người hiến máu 131 lần

Ở tuổi sắp 60, ông Nguyễn Hòa (ngụ TPHCM) cho biết sức khỏe vẫn đang rất tốt. Ông đã có số lần hiến máu lên đến 131 lần, sau hơn 32 năm lặng thầm với công việc cao đẹp ấy. “Mỗi lần hiến máu xong, tôi thấy khỏe mạnh bình thường. Vậy là tôi cứ tiếp tục việc làm ý nghĩa này với mong muốn góp một chút sức mình cho xã hội”, ông Nguyễn Hòa bày tỏ.

Ông Nguyễn Hòa nhớ rõ câu chuyện của hơn 20 năm trước, khi ấy là lúc nửa đêm, ông đang trong ca trực bảo vệ tòa nhà thì nhận được cuộc điện thoại báo có một sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch và cần được tiếp máu. Không chần chừ, ông vội chạy xe đến Bệnh viện Từ Dũ để hiến 450ml máu. Không chỉ có lần ấy, mà hơn 30 năm qua, rất nhiều lần ông Nguyễn Hòa lập tức đến điểm hiến máu để cứu người khi được gọi. Từng giọt máu ông trao đi đã giúp biết bao người ông chưa bao giờ gặp mặt có thêm cơ hội sinh tồn.

Nhắc về duyên đưa mình đến với việc làm ý nghĩa này, ông Nguyễn Hòa cho biết, năm 1994, ông đọc thông tin trên báo thấy Hội Chữ thập đỏ TPHCM khai trương Trung tâm hiến máu và kêu gọi người dân tham gia. Nghĩ bản thân không giàu có để giúp đỡ người khác bằng vật chất, vậy là ông quyết định tham gia hiến máu để trao cho người đang cần. “Việc tôi làm chỉ là điều nhỏ bé thôi. Khi biết những giọt máu của mình có thể cứu sống người khác thì tôi rất sẵn lòng. Tôi không dư giả gì, nên bản thân chỉ hạnh phúc khi được góp chút sức nhỏ của người con sống tại thành phố mang tên Bác để góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, ông Nguyễn Hòa chia sẻ.

Trong căn phòng trọ nhỏ ở con hẻm trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng, TPHCM) nơi ông Nguyễn Hòa ở không có vật dụng gì quý giá. Thế nhưng, ở một góc phòng, nhiều bằng khen ghi lại hành trình hiến máu được ông xếp gọn gàng. Còn trong ngăn kéo nhỏ của chiếc bàn cũ là rất nhiều “sổ đỏ” ghi tên ông và thời gian tham gia hiến máu. Và trong hàng chục cuốn sổ ấy, có một thẻ ghi tình nguyện hiến xác, hiến giác mạc sau khi ông qua đời. Theo quy định, để đảm bảo sức khỏe cho người hiến máu, đến 60 tuổi, người tham gia hiến máu sẽ không được tham gia hiến máu. Ông Nguyễn Hòa cười hiền, nói: “Tôi còn 2 lần hiến máu nữa là sẽ kết thúc hành trình của mình. Từ đây đến tháng 10-2026, tôi chỉ mong mình khỏe mạnh để những lần hiến máu cuối cùng được thuận lợi”.

Ông Nguyễn Hòa với tấm thẻ xác nhận hiến máu lần thứ 131

Lan tỏa giọt máu hiếm

Khác với ông Nguyễn Hòa và hàng triệu người tình nguyện hiến máu tại TPHCM, những người mang nhóm máu hiếm như chị Thu Hà (26 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM) lại luôn trong tâm thế sẵn sàng, bất cứ khi nào có cuộc gọi khẩn thì sẽ lập tức đến điểm hiến máu để cứu người đang cần.

Chị Thu Hà bắt đầu tham gia hiến máu khi vừa đủ 18 tuổi và trong một lần tình cờ, chị biết mình mang nhóm máu hiếm A Rh âm (-). Không chần chừ, chị tham gia nhóm máu hiếm tại TPHCM để sẵn sàng hiến giọt máu hiếm của mình khi có người cần.

“Tôi từng lo lắng khi mang trong mình nhóm máu hiếm. Nhưng tôi cũng mang ơn sự khác biệt này, để tôi có một cộng đồng đầy yêu thương, chia sẻ, đồng thời giúp tôi có ý thức cùng cộng đồng nhiều hơn”, chị Thu Hà tâm sự. Là người cho đi những giọt máu hiếm, nhưng chị cũng được nhận ân tình từ cộng đồng. Từng trải qua khoảnh khắc cận kề sinh tử, hơn ai hết, chị Thu Hà mang ơn những người sẵn sàng cho đi giọt máu để cứu mình.

Bồi hồi nhắc lại khoảng thời gian gần 1 năm trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim và chảy máu ồ ạt từ ổ bụng, chị Thu Hà cho biết, bản thân đã trở về từ cõi chết nhờ những giọt máu hiến tặng. “Khi tôi cần được truyền máu gấp, bác sĩ thông báo hiện tại bệnh viện không có nhóm máu của tôi. Một tin nhắn của gia đình lên cộng đồng máu hiếm, liền sau đó đã nhận được phản hồi. Rất nhanh, nhiều anh chị đã tức tốc đến bệnh viện để hiến máu, giúp tôi giữ lại sự sống”, chị Thu Hà xúc động nhớ lại. Sau lần ấy, chị Thu Hà nhận thức sâu sắc về giá trị của từng giọt máu và luôn trong tâm thế sẵn sàng hiến máu khi có người nào đó đang cần.

Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường niên, lan tỏa sâu rộng tại TPHCM và cả nước. Riêng tại TPHCM, sau 32 năm phát động phong trào hiến máu tình nguyện (1994-2026), đến nay thành phố đã có hơn 3 triệu lượt người tham gia hiến máu, hàng chục ngàn cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu trên 30, 50 lần, thậm chí trên 100 lần; hàng trăm gia đình có hầu hết các thành viên cùng hiến máu và tham gia vận động hiến máu.

Theo Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM, hàng năm thành phố tiếp nhận khoảng 338.000 đến hơn 400.000 đơn vị máu, đáp ứng 100% nhu cầu máu của thành phố và hỗ trợ các tỉnh miền Tây Nam bộ. Hiện TPHCM có hơn 350 người tham gia câu lạc bộ máu hiếm và sẵn sàng hiến máu cứu người khi cần thiết.

THÁI PHƯƠNG