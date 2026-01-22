Đa phương tiện

Lãnh đạo VFF đến thăm hậu vệ Hiểu Minh

Hậu vệ Hiểu Minh bị chấn thương nặng trong trận Bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, chấn thương buộc anh sẽ phải nghỉ dài hạn để điều trị. Ngày 21-1, lãnh đạo VFF đã đến thăm và động viên cầu thủ này.

CAO TƯỜNG

