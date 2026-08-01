Lập 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn

Ngày 1-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.