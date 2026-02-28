Lật thuyền khi đi xem đua ghe, 2 mẹ con tử vong

Sáng 28-2, ông Đào Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân tử vong sau vụ lật thuyền xảy ra lúc 7 giờ cùng ngày.