Lên mạng mua súng, đạn về phòng thân

Nguyễn Văn Thân tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN ĐÔ - CÔNG AN GIA LAI

Ngày 6-3, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1995; trú xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 10-2024, vì muốn có vũ khí để phòng thân, Thân lên mạng internet tìm mua một khẩu súng ngắn dạng Rulo và 12 viên đạn với giá 4,5 triệu đồng.

Sau khi nhận được súng, đạn, Thân cất giấu vào ba lô cá nhân.

Thời gian này, Thân sống tại nhà người quen ở tổ 2, phường An Bình, thị xã An Khê.

Ngày 28-10-2024, qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện trong ba lô của Thân có khẩu súng cùng 12 viên đạn nên lập biên bản tạm giữ và chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xử lý.

Sau khi bị phát hiện, lo sợ bị xử lý, Thân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 1-3, Tổ công tác Cơ quan An ninh điều tra phát hiện Thân đang lẩn trốn tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nên tiến hành bắt giữ.

Được biết, Thân có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

HỮU PHÚC