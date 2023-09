Lốc xoáy gây nhiều thiệt hại tại Thừa Thiên Huế

Ngày 25-9, Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thống kê ban đầu, mưa lớn kèm theo lốc xoáy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến 35 ngôi nhà tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, 3 người dân bị thương đang điều trị tại trạm y tế phường Thuận An.