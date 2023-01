Lời khai của kẻ đột nhập nhiều tiệm vàng lấy trộm hàng tỷ đồng

Liên quan đến vụ “Bắt kẻ đột nhập tiệm vàng quận 12 lấy hơn 4,5 tỷ đồng” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 31-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đang lấy lời khai Phạm Văn Nu (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan công an, Nu thừa nhận do thiếu tiền nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Nu chuẩn bị nhiều vật dụng như: kềm, bình xịt hơi, roi điện… bỏ vào ba lô. Tiếp đó, Nu rảo quanh nhiều tiệm vàng ở Bình Dương, TPHCM để thám thính. Sau đó, Nu chọn tiệm vàng Kim Thịnh đường Hà Huy Giáp, quận 12 để ra tay.

Khoảng 22 giờ ngày 28-1, Nu đeo ba lô rồi bắt xe ôm từ nhà trọ ở khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương lên trước tiệm vàng Kim Thịnh. Lúc này, Nu đi bộ rảo quanh đề dò xét, chờ thời cơ đột nhập vào trong tiệm vàng.

Đến 23 giờ cùng ngày, Nu thấy tiệm vàng đóng cửa, tắt điện nên đi lại trụ điện cạnh tiệm này. Sau đó, Nu leo lên trụ điện nhảy qua mái tôn rồi đi qua ban công tầng 1 của tiệm vàng Kim Thịnh. Tại đây, Nu lấy 2 cây tuốc tua vít và thanh sắt phá cửa.

Đến 0 giờ 30 ngày 29-1, Nu phá được cửa và dùng kềm cắt dây điện phía trước ban công rồi đột nhập vào bên trong. Thấy chìa khóa gắn trên ổ khóa tủ kính đựng vàng, nghi phạm mở khóa, lấy đi toàn bộ nhẫn, dây chuyền, lắc, kiềng cổ... rồi tẩu thoát theo lối đi vào.

Gây án xong, Nu đi bộ ra ngã tư Ga rồi bắt xe ôm để về lại nhà trọ và cất giấu toàn bộ số vàng trong nhà vệ sinh của sân thượng nhà trọ. Đến 20 giờ ngày 30-1, Nu bị trinh sát Phòng PC02, Công an TPHCM và Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ. Khám xét, công an thu nhiều lắc, bông tai, dây chuyền, nhẫn vàng, kềm, bình xịt hơi cay…

Ngoài ra, Nu khai đột nhập vào tiệm Vàng Kim Hưng, đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương tháng 11-2021. Nu lấy đi nhiều vàng rồi đem bán được 780 triệu đồng tiêu xài.

Công an tình nghi Nu gây ra nhiều vụ trộm cắp ở các tiệm vàng khác nên đang điều tra mở rộng.