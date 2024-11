Lời xin lỗi muộn màng của ca sĩ Chi Dân

Liên quan đến vụ “Bắt ca sĩ Chi Dân, “cô tiên” Trúc Phương, người mẫu An Tây” như Báo SGGP đã thông tin, chiều 14-11, Công an TPHCM đã làm rõ hành vi của nhóm bị can gồm: Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989), Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (tức "cô tiên" Trúc Phương, sinh năm 1994) và đang điều tra truy xét mở rộng vụ án.

Công an lấy lời khai ca sĩ Chi Dân

Tại cơ quan công an, bước đầu ca sĩ Chi Dân cùng người mẫu An Tây, "cô tiên" Trúc Phương thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, ca sĩ Chi Dân tỏ ra hối hận về việc dùng chất ma túy và gửi xin lỗi người hâm mộ.

“Tôi suy nghĩ rất nhiều về hành vi phạm tội của mình. Tôi gửi lời xin lỗi tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi. Tôi gửi tới tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là người đang có dự định dùng thử chất ma túy hoặc đã sử dụng chất ma túy nên từ bỏ ngay”, ca sĩ Chi Dân nhắn nhủ.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 16-3, Công an TPHCM cùng các đơn vị triệt phá chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đây, công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án; lần theo dòng chảy ma túy để khui từng vỏ bọc của các “ông trùm” ma túy.

Liên quan đến chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, đến nay, công an đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can

Ma túy thu giữ

Qua đó, công an triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên quận, huyện, liên tỉnh, thành phố; khởi tố thêm 630 bị can.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, công an đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng; bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.

Người mẫu An Tây (chính giữa) tại cơ quan công an

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, hay được gọi "cô tiên" Trúc Phương (chính giữa) tại cơ quan công an

Đồng thời, Công an TPHCM thực hiện đúng phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”… Trong số đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

CHÍ THẠCH