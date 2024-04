Long An: Doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn nữa an toàn lao động

Ngày 25-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An phối hợp với Sở LĐ-TBXH tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm trao tặng Bằng khen cho 20 doanh nghiệp có thành tích tốt trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, các hoạt động của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn tỉnh Long An luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của công đoàn viên, công nhân và người lao động, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân và người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động; chưa tham gia đầy đủ bảo hiểm cho người lao động.

Ông Nguyễn Minh Lâm đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác an toàn, vệ sinh lao động; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp; xây dựng môi trường làm việc hiệu quả. Đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác an toàn, vệ sinh lao động

Toàn tỉnh Long An có khoảng 373.800 công nhân, lao động có ký kết hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội; trong đó có gần 290.000 công đoàn viên công đoàn của khoảng trên 2.800 tổ chức công đoàn cơ sở.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho 20 doanh nghiệp có thành tích tốt trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

LĐLĐ tỉnh Long An tặng quà cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Chi nhánh Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng tại Long An. Mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng, bao gồm 800.000 đồng tiền mặt và túi quà trị giá 200.000 đồng.

NGỌC PHÚC