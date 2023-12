Long An: Khánh thành dự án đường Vành đai TP Tân An

Ngày 23-12, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng dự án đường Vành đai TP Tân An.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của tỉnh Long An.

Đường Vành đai TP Tân An hoàn thành sẽ kết nối giao thông quan trọng từ cao tốc TPHCM - Trung Lương - Quốc lộ 62 - Quốc lộ 1 và dọc hai bên sông Vàm Cỏ Tây hướng về TPHCM. Qua đó, góp phần quan trọng giảm áp lực cho quốc lộ 1A và tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn đi qua TP Tân An.

Đây còn là trục giao thông liên kết quan trọng giữa Tân An - Châu Thành - Tân Trụ - Thủ Thừa, mở ra không gian quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao hoạt động thương mại - dịch vụ. Từ đó, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới kiểu mẫu, góp phần cho Tân An sớm trở thành đô thị loại I, thân thiện - văn minh - hiện đại.

Nghi thức cắt băng khánh thành

Dự án đường Vành đai Tân An có tổng chiều dài gần 23km, đi qua địa bàn xã Mỹ An, Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa), xã Lợi Bình Nhơn, phường 7, phường Khánh Hậu, phường Tân Khánh, xã An Vĩnh Ngãi, xã Bình Tâm (TP Tân An).

Đường Vành đai TP Tân An là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Long An

Dự án có điểm đầu tại ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và điểm cuối nối quốc lộ 1A, phường 5, TP Tân An, được khởi công năm 2019. Trước đây, công trình có tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh chi phí lên hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo thiết kế, đây là đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 33m với 4 làn xe, vận tốc 60km/h. Trên tuyến xây dựng các cầu mới gồm: cầu Rạch Chanh, cầu Bảo Định, cầu Vàm Cỏ Tây, cầu vượt số 7 cao tốc TPHCM - Trung Lương và cầu Máng.

NGỌC PHÚC