Long An, Tiền Giang: Tổng lực kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”

Ngày 2-10, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT tỉnh, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh.

CSGT Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra phương tiện vận tải

Theo đó, yêu cầu Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý theo quy định đối với xe ô tô khách hoạt động không đúng quy định, “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chạy không đúng hành trình…

Sở GTVT tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông như: quy định về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe, chở đúng số người quy định...

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang xử phạt buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ

UBND các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra việc dừng, đỗ xe đón, trả khách không đúng quy định đối với các xe kinh doanh vận tải hành khách có hành trình đi qua địa bàn quản lý.

Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, không chở quá số người cho phép, bảo đảm thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên phương tiện truyền dữ liệu đúng quy định… phát hiện và phản ánh kịp thời những phương tiện hoạt động không đúng quy định trên địa bàn để các cơ quan, lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn xử lý.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT tỉnh Tiền Giang phải phối hợp Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, các lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Định kỳ hoặc đột xuất trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, đề xuất Giám đốc Sở GTVT tỉnh xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Tiền Giang phát hiện 100 vụ vi phạm, trong đó, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 vụ, 14 vụ tước quyền sử dụng phù hiệu… Phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm 9 vụ vi phạm giao thông đường thủy. Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Tiền Giang còn xử phạt hơn 900 vụ vi phạm về buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Lực lượng CSGT tỉnh Long An xử lý sự cố giao thông tại đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương

* Tại Long An, Sở GTVT tỉnh này cho biết, thông qua dữ liệu trích xuất từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, sở đã thống kê có hơn 300 phương tiện vận tải vi phạm trong tháng 4, 5, 6 và 7 năm 2024.

Sở GTVT tỉnh Long An sẽ thu hồi phù hiệu xe vi phạm lỗi tốc độ nhiều lần, khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phát hiện trong 1 tháng có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1.000km xe chạy.

Ghi nhận, tại một số điểm “nóng” tiềm ẩn tai nạn giao thông và an ninh trật tự, mặc dù ngành chức năng tỉnh Long An đã tổ chức nhiều đợt thanh kiểm tra, xử phạt… nhưng các phương tiện vận tải vẫn vi phạm quy định.

Tại đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương, điểm giao Quốc lộ 62 (thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An) và đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương (xã An Thạnh, huyện Bến Lức), nhiều xe khách ngang nhiên đón, trả khách tại nút giao, xe tải, xe đầu kéo dừng, đỗ giao hàng hóa, vệ sinh, bơm xe, giải khát...

Người dân ngồi chờ ở quán nước ngay ngã ba đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương với Quốc lộ 62 chờ xe khách đến đón

Đặc biệt, tuyến đi miền Tây, người dân ngồi chờ ở quán nước ngay ngã ba đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương với Quốc lộ 62 chờ xe khách đến đón; sau khi đón khách, phương tiện sẽ quay đầu theo đường dẫn để lên cao tốc… Hoạt động này diễn ra thường xuyên, biến nơi này thành “bến xe tự phát”.

Chính quyền địa phương cho biết, thường xuyên kiểm tra xử phạt, tuy nhiên đến nay vấn đề này vẫn tái diễn, trong khi đó, tại nút giao nói trên không có tín hiệu đèn giao thông, lượng phương tiện di chuyển rất đông, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

NGỌC PHÚC