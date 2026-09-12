Rùa biển liên tục vào bãi biển Hòn Cau đẻ trứng

Sáng 12-9, thông tin từ Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong khoảng 1 tuần qua, rùa biển liên tục bò lên các bãi cát trên đảo Hòn Cau (còn gọi là cù lao Câu) đẻ trứng.