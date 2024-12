Masan Consumer Holdings 2 năm liên tiếp đạt “Great place to work”

Tháng 11-2024, Masan Consumer Holdings (MCH) xuất sắc đạt chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc” được cấp bởi Great Place to Work® (GPTW) lần thứ 2 liên tiếp.

GPTW® là tổ chức uy tín toàn cầu về đánh giá và công nhận văn hóa nơi làm việc của doanh nghiệp. Với điểm số dựa trên phản hồi bảo mật danh tính của người lao động và phân tích độc lập dựa trên phương pháp luận được xây dựng với hơn 30 năm nghiên cứu toàn cầu, Chứng nhận Great Place To Work® giúp những ứng viên xuất sắc và tiềm năng dễ dàng nhận diện các công ty thực sự có môi trường làm việc xuất sắc.

Nhân viên Masan Consumer Holdings hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm Omachi Lẩu Cầm Tay - 1 sản phẩm mới ra mắt

Masan Consumer Holdings là một trong những công ty hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu Việt Nam. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công ty luôn đặt người tiêu dùng làm trọng tâm, từ đó thực hiện giải pháp sáng tạo đột phá nhằm giải quyết nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng, mang lại các sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý, đồng thời cũng đưa ra nhiều sản phẩm cao cấp để phục vụ thị trường trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng phát triển.

Nhân viên Masan Consumer Holdings tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên

Năm nay, khảo sát Great Place To Work® nhận được sự tham gia của hơn 3.000 nhân viên MCH đang làm việc tại hơn 20 văn phòng và nhà máy trên cả nước. Theo đó, 87% nhân viên cho rằng Masan Consumer Holdings là nơi làm việc xuất sắc. “Tinh thần đội nhóm”, một trong các khía cạnh chính được khảo sát cũng đạt mức điểm tổng thể 91%.

Cũng theo kết quả khảo sát, 93% nhân viên cảm thấy công ty đang có những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Điều này cũng phản ánh tinh thần “Doing well by doing good” của Tập đoàn Masan nói chung và Masan Consumer Holdings nói riêng, thể hiện rõ nét qua nhiều sáng kiến ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp) mà công ty đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua.

Nhân viên Masan Consumer Holdings vui mừng đón chứng nhận Great Place To Work lần thứ 2 liên tiếp

Bên cạnh đó, 92% nhân viên luôn cảm thấy tự hào về những thành tựu của cá nhân cũng như toàn công ty. Ngoài ra, các nhận định về sự đãi ngộ công bằng bất kể giới tính và sắc tộc cũng nhận được sự đồng thuận cao từ tập thể nhân viên MCH. Các con số này đã thể hiện những nỗ lực không ngừng nghỉ của công ty trong việc thúc đẩy tinh thần Đa dạng - Bình đẳng và Hòa nhập tại môi trường làm việc.

Những kết quả tích cực của cuộc khảo sát năm nay đã một lần nữa khẳng định sự cam kết của Ban Tổng Giám Đốc Masan Consumer Holdings với việc đặt con người là trọng tâm, không ngừng nâng cao trải nghiệm nhân viên cũng như vị thế thương hiệu nhà tuyển dụng MCH trên thị trường lao động trong và ngoài nước.

Các hoạt động gắn kết được tổ chức cho các phòng ban trong toàn công ty

Bên cạnh việc thu hút đội ngũ nhân sự vững mạnh và chuyên nghiệp, MCH cũng tập trung xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển bài bản, cùng với chế độ đãi ngộ hấp dẫn và phù hợp, đảm bảo tạo cơ hội cho mỗi cá nhân có điều kiện được đầu tư cho tương lai của mình. Masan Consumer Holdings cũng chú trọng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự thân thiện và hiệu quả, từ đó giúp nhân viên tối ưu hiệu suất, thúc đẩy năng lực và phát huy tiềm năng cá nhân.

Bà Phạm Thị Quý Hiền, Giám đốc Nhân sự Masan Consumer Holdings chia sẻ “Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc lần thứ 2 liên tiếp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Masan Consumer Holdings. Điều này cho thấy công ty không chỉ kiên định trên hành trình phụng sự người tiêu dùng mà còn đầu tư nhiều nguồn lực để liên tục nâng tầm trải nghiệm nhân viên, một yếu tố cốt lõi giúp Masan Consumer Holdings chinh phục những mục tiêu kinh doanh đầy thách thức, góp phần đưa Masan trở thành niềm tự hào của Việt Nam với sự tin yêu của người tiêu dùng.”

Sự ghi nhận quý giá từ GPTW® cũng là động lực để Ban lãnh đạo cũng như tập thể nhân viên tiếp tục hành trình đưa MCH thành nơi có môi trường làm việc đáng ngưỡng mộ không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm ra thế giới.

Không chỉ là “Nơi làm việc xuất sắc”, ngày 5-12-2024, Masan Consumer Holdings cũng vinh dự đạt 3 giải thưởng lớn tại Employer Of Choice 2024.